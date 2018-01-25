"Бавария" определилась с новым тренером

Теги томас тухельбавария мюнхенюпп хайнкесюлиан нагельсманн

"Бавария" определилась с новым тренеромМюнхенская "Бавария" определилась со своим новым главным тренером, который следующим летом заменит Юппа Хайнкеса.

Так, по сведениям Bild, готовить команду к сезону 2018/2019 будет Томас Тухель, ныне находящийся без клуба, а ранее работавший с дортмундской "Боруссией" и "Майнцом". Другим кандидатом на пост своего наставника чемпион Германии рассматривал Юлиана Нагельсманна из "Хоффенхайма".

Напомним, "Бавария" не будет платить "Реалу" 200 миллионов евро за Бэйла. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 19 47
2 Байер Леверкузен 19 31
3 Шальке 19 31
4 РБ Лейпциг 19 31
5 Боруссия Менхенгладбах 19 31
6 Боруссия Дортмунд 19 30
7 Айнтрахт Франкфурт 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
15 Майнц 05 19 20
16 Вердер Бремен 19 16
17 Гамбург 19 15
18 Кельн 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов