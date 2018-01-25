"Бавария" определилась с новым тренером

Мюнхенская "Бавария" определилась со своим новым главным тренером, который следующим летом заменит Юппа Хайнкеса.

Так, по сведениям Bild, готовить команду к сезону 2018/2019 будет Томас Тухель, ныне находящийся без клуба, а ранее работавший с дортмундской "Боруссией" и "Майнцом". Другим кандидатом на пост своего наставника чемпион Германии рассматривал Юлиана Нагельсманна из "Хоффенхайма".

Напомним, "Бавария" не будет платить "Реалу" 200 миллионов евро за Бэйла. | soccernews.ru