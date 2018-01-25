"Бавария" определилась с новым тренером
Мюнхенская "Бавария" определилась со своим новым главным тренером, который следующим летом заменит Юппа Хайнкеса.
Так, по сведениям Bild, готовить команду к сезону 2018/2019 будет Томас Тухель, ныне находящийся без клуба, а ранее работавший с дортмундской "Боруссией" и "Майнцом". Другим кандидатом на пост своего наставника чемпион Германии рассматривал Юлиана Нагельсманна из "Хоффенхайма".
Напомним, "Бавария" не будет платить "Реалу" 200 миллионов евро за Бэйла. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|19
|47
|2
|Байер Леверкузен
|19
|31
|3
|Шальке
|19
|31
|4
|РБ Лейпциг
|19
|31
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|31
|6
|Боруссия Дортмунд
|19
|30
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|30
|8
|Аугсбург
|19
|27
|9
|Хоффенхайм
|19
|27
|10
|Ганновер 96
|19
|27
|11
|Герта
|19
|25
|12
|Фрайбург
|19
|23
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Штутгарт
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|20
|16
|Вердер Бремен
|19
|16
|17
|Гамбург
|19
|15
|18
|Кельн
|19
|12