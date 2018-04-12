"Бавария" определилась с новым тренером

Теги айнтрахт франкфуртбавария мюнхеннико ковач

"Бавария" определилась с новым тренером

Стал известен будущий наставник мюнхенской "Баварии", сообщает Bild.

По сведениям издания, в следующем сезоне "Баварию" возглавит Нико Ковач, который сейчас работает с франкфуртским "Айнтрахтом" и занимает с клубом пятое место в Бундеслиге.

В "Баварии" Ковач сменит Юппа Хайнкеса, который, по всей видимости, завершит карьеру.

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