"Бавария" определилась с новым тренером

Стал известен будущий наставник мюнхенской "Баварии", сообщает Bild.

По сведениям издания, в следующем сезоне "Баварию" возглавит Нико Ковач, который сейчас работает с франкфуртским "Айнтрахтом" и занимает с клубом пятое место в Бундеслиге.

В "Баварии" Ковач сменит Юппа Хайнкеса, который, по всей видимости, завершит карьеру.

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