"Бавария" определилась с потенциальной заменой Рибери

Мюнхенская "Бавария" определилась с потенциальной заменой для своего полузащитника Франка Рибери, информирует Sport Bild.

Так, по сведениям издания, следующим летом чемпион Германии планирует предпринять попытки подписать вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. "Шмели" уже оценили своего 19-летнего игрока в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Бавария" также определилась с приоритетным кандидатом на замену Роббену. | soccernews.ru