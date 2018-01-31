"Бавария" определилась с потенциальной заменой Рибери

Теги бавария мюнхенкристиан пулишичборуссия дортмундфранк рибери

"Бавария" определилась с потенциальной заменой РибериМюнхенская "Бавария" определилась с потенциальной заменой для своего полузащитника Франка Рибери, информирует Sport Bild.

Так, по сведениям издания, следующим летом чемпион Германии планирует предпринять попытки подписать вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. "Шмели" уже оценили своего 19-летнего игрока в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Бавария" также определилась с приоритетным кандидатом на замену Роббену. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Байер Леверкузен 20 34
3 Шальке 20 34
4 Айнтрахт Франкфурт 20 33
5 РБ Лейпциг 20 32
6 Боруссия Дортмунд 20 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов