"Бавария" определилась с преемником Рибери

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер интересен "Баварии", сообщает France Football.

По сведениям издания, в мюнхенском клубе рассматривают 24-летнего вингера в качестве преемника Франка Рибери.

Стоит отметить, что контракт 34-летнего француза с "Баварией" истекает летом 2018 года.

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