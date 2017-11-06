"Бавария" определилась с преемником Рибери

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"Бавария" определилась с преемником Рибери

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер интересен "Баварии", сообщает France Football.

По сведениям издания, в мюнхенском клубе рассматривают 24-летнего вингера в качестве преемника Франка Рибери.

Стоит отметить, что контракт 34-летнего француза с "Баварией" истекает летом 2018 года.

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