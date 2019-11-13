"Бавария" определилась с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера
Руководство "Баварии" хочет видеть на посту главного тренера команды наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Как сообщает британская пресса, мюнхенский клуб приложит максимум усилий для подписания контракта с аргентинским специалистом, если тот прекратит сотрудничество со "шпорами".
Впрочем, если Почеттино покинет "Тоттенхэм", у "Баварии" появятся как минимум два серьёзных конкурента - "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что 3 ноября "ротен" уволили Нико Ковача, обязанности главного тренера исполняет Ханс-Дитер Флик.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
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|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
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|Вольфсбург
|11
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|11
|Унион Берлин
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|Герта
|11
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|Фортуна Дюссельдорф
|11
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|Вердер Бремен
|11
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|Аугсбург
|11
|10
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|Майнц 05
|11
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|Кельн
|11
|7
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|Падерборн
|11
|4