"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Хайнкесу

Мюнхенская "Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Юппу Хайнкесу, который покинет клуб по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Bild, главной альтернативой 72-летнему специалисту в стане чемпионов Германии определили Томаса Тухеля, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия". Руководство самого титулованного немецкого клуба уже вышло на контакт с находящимся сейчас в отпуске наставником, чтобы оценить его готовность перебраться по окончанию текущего сезона на "Альянц Арену".

Напомним, сегодня "Бавария" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против турецкого "Бешикташа". | soccernews.ru