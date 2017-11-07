"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Рибери

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"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену РибериМюнхенская "Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Франку Рибери.

Как информирует El Mundo Deportivo, альтернативой своему многолетнему лидеру в стане чемпиона Германии определили вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера. Подписать своего соотечественника руководство немецкого гранда планирует следующим летом.

Напомним, Салихамиджич подтвердил заинтересованность "Баварии" в Дракслере. | soccernews.ru

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