"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Роббену

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"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену РоббенуМюнхенская "Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему вингеру Арьену Роббену, информирует испанская пресса.

Сообщается, что оптимальной альтернативой 34-летнему голландцу чемпион Германии рассматривает Гарета Бэйла из мадридского "Реала". При этом на подписание валлийца руководство "Баварии" не планирует выделять баснословную сумму, рассчитывая, что заполучить игрока удастся по умеренной цене благодаря его желанию уйти из королевского клуба.

Напомним, "Бавария" убеждает Ханйкеса продлить контракт. | soccernews.ru

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