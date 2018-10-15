"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Роббену и Рибери

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"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Роббену и Рибери

"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену своим ветеранам Арьену Роббену и Франку Рибери.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб остановил выбор на вингере "Ромы" Дженгизе Ундере, трансфер которого оценивается в 60 миллионов евро.

Впрочем, пока неизвестно, когда "Бавария" намерена купить 21-летнего турка - в январе либо же следующим летом.

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