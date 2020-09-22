"Бавария" определилась с размером предложения по Десту

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"Бавария" определилась с размером предложения по Десту

Стало известно, сколько "Бавария" готова заплатить за правого защитника "Аякса" Сержиньо Деста.

По информации De Telegraaf, мюнхенский клуб намерен предложить за американского фулбека 20 миллионов евро + бонусы до 5 миллионов.

Сам 19-летний футболист намерен сменить команду до закрытия трансферного окна, поэтому "Аяксу" вряд ли удастся его сохранить.

Стоит отметить, что "Бавария" выиграла борьбу за Деста у "Барселоны". С игроком "ротен" согласовали контракт по схеме "4+1".

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