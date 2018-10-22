"Бавария" определилась с размером предложения по Фекиру

Теги набиль фекирлионбавария мюнхен

"Бавария" определилась с размером предложения по Фекиру

"Бавария" собирается заполучить хавбека "Лиона" Набиля Фекира.

Как сообщает Kicker, игрок впечатлил руководство мюнхенцев своей игрой в матче с "Шахтером" в Лиге Чемпионов. "Бавария" оценивает Фекира в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Фекира 3 гола и 3 ассиста, в 8 матчах. Напомним, что Фекиром также интересуется "Ливерпуль".

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