"Бавария" определилась с размером предложения по Фекиру

"Бавария" собирается заполучить хавбека "Лиона" Набиля Фекира.

Как сообщает Kicker, игрок впечатлил руководство мюнхенцев своей игрой в матче с "Шахтером" в Лиге Чемпионов. "Бавария" оценивает Фекира в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Фекира 3 гола и 3 ассиста, в 8 матчах. Напомним, что Фекиром также интересуется "Ливерпуль".

Читайте также: "Реал" определился с двумя ближайшими трансферами. | http://soccernews.ru