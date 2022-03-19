"Бавария" определилась с размером предложения по Гравенберху
Фото твиттер Райана Гравенберха
Мюнхенская "Бавария" собирается летом усилиться полузащитником "Аякса" Райаном Гравенберхом.
По информации журналиста Фабрицио Романо, на этот трансфер немцы готовы потратить не более 25 миллионов евро.
Стороны пока не вступали в официальные переговоры, поэтому в борьбу за 19-летнего голландца ещё могут включиться другие клубы.
Гравенберх является воспитанником "Аякса", в текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 36 матчах.
Не пропустите: "Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20