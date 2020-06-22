"Бавария" определилась с размером предложения по Лерою Сане

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"Бавария" определилась с размером предложения по Лерою Сане

"Бавария" сделала "Манчестер Сити" предложение о трансфере вингера Лероя Сане, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По его информации, мюнхенский клуб готов заплатить за звёздного футболиста 40 миллионов евро.

Пока неизвестно, устраивают ли такие условия "горожан", которые взяли паузу на размышления.

Контракт 24-летнего Сане с "Сити" истекает через год, поэтому клубу выгодно продать немца этим летом, чтобы потом не потерять его бесплатно.

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