"Бавария" определилась с размером предложения по трансферу Сане

Теги манчестер ситибавария мюнхенлерой санетрансферы

"Бавария" определилась с размером предложения по трансферу Сане

"Бавария" готовит официальное предложение по трансферу вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен купить 23-летнего футболиста за 79,5 миллионов евро.

Пока неизвестно, устроят ли такие условия "горожан", ведь стоимость немца оценивается в 100 миллионов.

В текущем сезоне Сане забил 16 голов и сделал 18 ассистов в 47 матчах за "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Бавария" поборется с "Манчестер Сити" за хавбека "Атлетико". | http://soccernews.ru
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