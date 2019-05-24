"Бавария" определилась с размером предложения по трансферу Сане

"Бавария" готовит официальное предложение по трансферу вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен купить 23-летнего футболиста за 79,5 миллионов евро.

Пока неизвестно, устроят ли такие условия "горожан", ведь стоимость немца оценивается в 100 миллионов.

В текущем сезоне Сане забил 16 голов и сделал 18 ассистов в 47 матчах за "Манчестер Сити".

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