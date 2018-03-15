"Бавария" определилась с тренером в следующем сезоне

Главным тренером "Баварии" в следующем сезоне может стать Томас Тухель, сообщает Bild.

По сведениям издания, кандидатуру специалиста поддерживает председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге. Клуб также рассматривает и другие варианты, но считает, что новый тренер должен быть немцем.

Таким образом нынешний наставник мюнхенцев Юпп Хайнкес покинет свой пост летом.

Последним клубом 44-летнего Тухеля была дортмундская "Боруссия", которую он покинул полгода назад из-за конфликта с руководством клуба.

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