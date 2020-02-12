"Бавария" определилась с условием для покупки Хаверца
"Бавария" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу, но больше не считает его приоритетной трансферной целью, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб не собирается платить за футболиста требуемые 130 миллионов евро. Поэтому покупка игрока возможна лишь в том случае, если "Бавария" расстанется с испанским полузащитником Тьяго Алькантарой, которым прошлым летом интересовалась "Барселона".
В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|РБ Лейпциг
|21
|42
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16