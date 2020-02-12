"Бавария" определилась с условием для покупки Хаверца

"Бавария" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу, но больше не считает его приоритетной трансферной целью, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб не собирается платить за футболиста требуемые 130 миллионов евро. Поэтому покупка игрока возможна лишь в том случае, если "Бавария" расстанется с испанским полузащитником Тьяго Алькантарой, которым прошлым летом интересовалась "Барселона".

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Толиссо по окончании сезона может покинуть "Баварию". | http://soccernews.ru