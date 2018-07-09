"Бавария" определилась с заменой для Алабы

Защитник "Порту" Алекс Теллес попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает O Jogo, мюнхенцы рассматривают игрока, как возможную замену Давиду Алабе, который летом может покинуть клуб.

Отмечается, что "Порту" уже отклонил 35-миллионное предложение "Баварии" по игроку, так как "драконы" намерены выручить с продажи Теллеса 40 миллионов.

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