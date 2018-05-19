"Бавария" определилась с заменой для Левандовски
Форвард "Валенсии" Родриго Морено попал в сферу интересов "Баварии".
Как сообщает Marca, мюнхенцы видят в игроке идеальную замену Роберту Левандовски, который летом может покинуть клуб. "Летучие мыши" готовы отпустить футболиста за 60 миллионов евро.
В этом сезоне Родриго провел 36 матчей, в которых отметился 16 голами.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|34
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|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
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|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
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|Боруссия Менхенгладбах
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|47
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|Герта
|34
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|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
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|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22