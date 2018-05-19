"Бавария" определилась с заменой для Левандовски

Форвард "Валенсии" Родриго Морено попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Marca, мюнхенцы видят в игроке идеальную замену Роберту Левандовски, который летом может покинуть клуб. "Летучие мыши" готовы отпустить футболиста за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел 36 матчей, в которых отметился 16 голами.

Читайте также: "Бавария" сделала предложение по вингеру "Байера". | http://soccernews.ru