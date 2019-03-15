"Бавария" определилась с заменой для Нойера

"Бавария" приступила к поиску замены для вратаря команды Мануэля Нойера.

Как сообщает Goal.com, основным кандидатом мюнхенский клуб рассматривает вратаря "Атлетико" Яна Облака. Напомним, что клаусула 26-летнего словенского голкипера составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 32-летний Нойер провел 34 матча, из них в 14 он отстоял на ноль.

На счету Облака в этом сезоне сыграл в 36 матчах, в 19 он сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщалось, что на Облака также претендует французский ПСЖ.

Читайте также: ПСЖ готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Атлетико". | http://soccernews.ru