"Бавария" определилась с заменой для Нойера

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"Бавария" определилась с заменой для Нойера

"Бавария" приступила к поиску замены для вратаря команды Мануэля Нойера.

Как сообщает Goal.com, основным кандидатом мюнхенский клуб рассматривает вратаря "Атлетико" Яна Облака. Напомним, что клаусула 26-летнего словенского голкипера составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 32-летний Нойер провел 34 матча, из них в 14 он отстоял на ноль.

На счету Облака в этом сезоне сыграл в 36 матчах, в 19 он сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщалось, что на Облака также претендует французский ПСЖ.

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