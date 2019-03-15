"Бавария" определилась с заменой для Нойера
"Бавария" приступила к поиску замены для вратаря команды Мануэля Нойера.
Как сообщает Goal.com, основным кандидатом мюнхенский клуб рассматривает вратаря "Атлетико" Яна Облака. Напомним, что клаусула 26-летнего словенского голкипера составляет 100 миллионов евро.
В текущем сезоне 32-летний Нойер провел 34 матча, из них в 14 он отстоял на ноль.
На счету Облака в этом сезоне сыграл в 36 матчах, в 19 он сохранил ворота "сухими".
Ранее сообщалось, что на Облака также претендует французский ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|4
|РБ Лейпциг
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13