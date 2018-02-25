"Бавария" определилась с заменой для Роббена

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"Бавария" определилась с заменой для Роббена

Вингер "Бордо" Малком попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Sport360, мюнхенцы видят в 20-летнем игроке возможную замену Арьену Роббену и Франку Рибери.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей и забил 8 голов.

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