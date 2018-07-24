"Бавария" определилась со стоимостью Боатенга

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"Бавария" определилась со стоимостью БоатенгаМюнхенская "Бавария" определилась с трансферной стоимостью своего ведущего защитника Джерома Боатенга.

Так, по сведениям Suddeutsche Zeitung, немецкий гранд будет готов расстаться с 29-летним беком этим летом, если за него потенциальный покупатель будет готов выложить не менее 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 51 матче за "Баварию".

Напомним, "Барселона" предложила рекордную сумму за 17-летнего канадца. | soccernews.ru

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