"Бавария" определилась со стоимостью Боатенга

Мюнхенская "Бавария" определилась с трансферной стоимостью своего ведущего защитника Джерома Боатенга.

Так, по сведениям Suddeutsche Zeitung, немецкий гранд будет готов расстаться с 29-летним беком этим летом, если за него потенциальный покупатель будет готов выложить не менее 50-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 51 матче за "Баварию".

Напомним, "Барселона" предложила рекордную сумму за 17-летнего канадца. | soccernews.ru