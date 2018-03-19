"Бавария" определилась со стоимостью Левандовски

Мюнхенская "Бавария" определилась с трансферной стоимостью своего ведущего форварда Роберта Левандовски.

Как информирует испанская пресса, ближайшим летом чемпионы Германии будут готовы отпустить 29-летнего бомбардира в мадридский "Реал" в обмен "всего" на 60 миллионов евро. При этом немецкий гранд рассчитывает достичь соглашения с королевским клубом о снижении цены на своего полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат как раз "сливочным".

Напомним, Ван Гал считает, что "Бавария" не продаст Левандовски. | soccernews.ru