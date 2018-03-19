"Бавария" определилась со стоимостью Левандовски

Теги бавария мюнхенреал мадридхамес родригесроберт левандовски

"Бавария" определилась со стоимостью ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" определилась с трансферной стоимостью своего ведущего форварда Роберта Левандовски.

Как информирует испанская пресса, ближайшим летом чемпионы Германии будут готовы отпустить 29-летнего бомбардира в мадридский "Реал" в обмен "всего" на 60 миллионов евро. При этом немецкий гранд рассчитывает достичь соглашения с королевским клубом о снижении цены на своего полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат как раз "сливочным".

Напомним, Ван Гал считает, что "Бавария" не продаст Левандовски. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов