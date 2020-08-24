"Бавария" определилась со стоимостью Мартинеса, на которого претендуют три клуба

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"Бавария" определилась со стоимостью Мартинеса, на которого претендуют три клуба

Мюнхенская "Бавария" приняла решение продать испанского полузащитника Хави Мартинеса, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб оценивает хавбека в 10 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляют "Атлетик", "Фиорентина" и "Ренн".

В минувшем сезоне 31-летний Мартинес провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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