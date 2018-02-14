"Бавария" определилась со своей позицией по Хамесу

Мюнхенская "Бавария" определилась со своей позицией по своему полузащитнику Хамесу Родригесу, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

Так, по сведениям Sport Bild, чемпион Германии остался доволен выступлениями 26-летнего хавбека в текущем сезоне, поэтому им было принято решение выкупить контракт колумбийца у королевского клуба. Трансфер футболиста обойдется немецкому гранду в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хамес забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 24 играх за "Баварию".

Напомним, "Бавария" определилась с будущим Видаля. | soccernews.ru