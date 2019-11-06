"Бавария" определилась с форматом предложения Венгеру

"Бавария" намерена назначить временным главным тренером команды Арсена Венгера, сообщается в Twitter Bayern & Germany.

По данным источника, мюнхенский клуб предложит французскому специалисту контракт до конца нынешнего сезона. Летом "Бавария" хочет переманить наставника ПСЖ Томаса Тухеля или тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

"Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.

Напомним, что 70-летний Венгер является безработным с лета 2018 года, с тех пор, как он покинул "Арсенал".

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