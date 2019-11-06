"Бавария" определилась с форматом предложения Венгеру

Теги бавария мюнхенарсен венгер

"Бавария" определилась с форматом предложения Венгеру

"Бавария" намерена назначить временным главным тренером команды Арсена Венгера, сообщается в Twitter Bayern & Germany.

По данным источника, мюнхенский клуб предложит французскому специалисту контракт до конца нынешнего сезона. Летом "Бавария" хочет переманить наставника ПСЖ Томаса Тухеля или тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

"Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.

Напомним, что 70-летний Венгер является безработным с лета 2018 года, с тех пор, как он покинул "Арсенал".

Не пропустите: Черчесов высказался о возможности поработать в "Баварии". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" готов заплатить 50 миллионов евро за братьев Миранчуков

"Зенит" готов заплатить 50 миллионов евро за братьев Миранчуков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 10 22
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 10 19
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 10 18
5 Фрайбург Фрайбург 10 18
6 Шальке Шальке 10 18
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
8 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 10 17
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Герта Герта 10 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 10 10
14 Унион Берлин Унион Берлин 10 10
15 Майнц 05 Майнц 05 10 9
16 Аугсбург Аугсбург 10 7
17 Кельн Кельн 10 7
18 Падерборн Падерборн 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов