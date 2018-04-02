"Бавария" определились с будущим Хамеса Родригеса
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, который играет на правах аренды в "Баварии", перейдет в мюнхенский клуб на постоянной основе.
Боссы не немецкого клуба выкупят контракт 26-летнего колумбийца за 42 миллиона евро.
Сам игрок уже дал согласие.
В этом сезоне Хамес сыграл в 18-ти матчах Бундеслиги, забив пять голов и оформив девять голевых передач.
Читайте: Хамес Родригес поделился ожиданиями от ЧМ-2018 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|69
|2
|Шальке
|28
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Штутгарт
|28
|38
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|37
|10
|Аугсбург
|28
|36
|11
|Герта
|28
|36
|12
|Вердер Бремен
|28
|36
|13
|Ганновер 96
|28
|32
|14
|Фрайбург
|28
|30
|15
|Вольфсбург
|28
|26
|16
|Майнц 05
|28
|26
|17
|Кельн
|28
|20
|18
|Гамбург
|28
|19