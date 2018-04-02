"Бавария" определились с будущим Хамеса Родригеса

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, который играет на правах аренды в "Баварии", перейдет в мюнхенский клуб на постоянной основе.

Боссы не немецкого клуба выкупят контракт 26-летнего колумбийца за 42 миллиона евро.

Сам игрок уже дал согласие.

В этом сезоне Хамес сыграл в 18-ти матчах Бундеслиги, забив пять голов и оформив девять голевых передач.

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