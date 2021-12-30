"Бавария" опубликовала фильм о 2021 году Роберта Левандовского (видео)

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

"Бавария" опубликовала фильм о 2021 году Роберта Левандовского (видео)Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" опубликовала документальный фильм, в котором изображен 2021 года форварда команды Роберта Левандовского.

Отметим, что в 2021 году польский бомбардир сумел отличиться 69 забитыми голами.

В документальном фильме "Баварии", который длится 40 минут представлены все голы Левандовского в 2021 году, а также неопубликованные ранее видеозаписи с тренировок и матчей.

Ранее поляк занял второе место в голосовании за "Золотой мяч".

Также не пропустите: "Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен форвардами в январе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" уволит Ковача. Он уже отстранен от работы

"Монако" уволит Ковача. Он уже отстранен от работы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов