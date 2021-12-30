"Бавария" опубликовала фильм о 2021 году Роберта Левандовского (видео)

Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" опубликовала документальный фильм, в котором изображен 2021 года форварда команды Роберта Левандовского.

Отметим, что в 2021 году польский бомбардир сумел отличиться 69 забитыми голами.

В документальном фильме "Баварии", который длится 40 минут представлены все голы Левандовского в 2021 году, а также неопубликованные ранее видеозаписи с тренировок и матчей.

Ранее поляк занял второе место в голосовании за "Золотой мяч".

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