"Бавария" оштрафует Боатенга за ДТП во время карантина

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг будет наказан клубом за аварию, в которую он попал накануне во время поездки в Лейпциг.

Напомним, что футболист на своём автомобиле марки Mercedes не справился с управлением и врезался в отбойник. Сообщалось, что немецкий центрбек ехал на летней резине во время снегопада.

Сообщается, что "Бавария" оштрафует Боатенга за то, что он нарушил правила карантина, покинув город без уведомления клуба.

В текущем сезоне 31-летний игрок провёл за "ротен" 24 матча и отдал 1 ассист.

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