"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля

Теги бавария мюнхенкингсли коман

"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля

Французский нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман будет оштрафован на крупную сумму, так как приехал на клубную базу не на том автомобиле, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист приехал на личном автомобиле Mercedes, а не на служебной машине Audi. Дело в том, что игроки "Баварии" по условиям спонсорского контракта клуба могут приезжать на тренировки, игры и деловые встречи только на автомобилях Audi или Volkswagen. За нарушение правил Коман заплатит 50 тысяч евро.

24-летний Коман в нынешнем сезоне провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на основного хавбека "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию

Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов