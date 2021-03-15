"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля

Французский нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман будет оштрафован на крупную сумму, так как приехал на клубную базу не на том автомобиле, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист приехал на личном автомобиле Mercedes, а не на служебной машине Audi. Дело в том, что игроки "Баварии" по условиям спонсорского контракта клуба могут приезжать на тренировки, игры и деловые встречи только на автомобилях Audi или Volkswagen. За нарушение правил Коман заплатит 50 тысяч евро.

24-летний Коман в нынешнем сезоне провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.

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