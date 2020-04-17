"Бавария" оштрафует Комана за выбор автомобиля

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"Бавария" оштрафует Комана за выбор автомобиля

Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман получит денежное взыскание за то, что приехал на тренировку не на той машине.

Сообщается, что француз выбрал для поездки автомобиль McLaren, а у клуба спонсорское соглашение с Audi.

Таким образом, 23-летний футболист нарушил внутрикомандные правила и теперь будет оштрафован.

Сам Коман извинился за произошедшее, отметив, что на его Audi повреждено зеркало, поэтому ему пришлось ехать на другой машине.

Не пропустите: "Бавария" договорилась о трансфере хавбека "Байера". | http://soccernews.ru
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