"Бавария" забила 12 голов в Кубке Германии
Фото: твиттер "Баварии"
В перенесенной игре первого раунда Кубка Германии "Бавария" уничтожила "Бремер".
"Бремер" - "Бавария" 0:12
Голы: Шупо-Мотинг, 8 - 0:1, Мусиала, 16 - 0:2, Ворм (аг), 27 - 0:3, Шупо-Мотинг, 28 - 0:4, Шупо-Мотинг, 35 - 0:5, Тилльман, 47 - 0:6, Мусиала, 48 - 0:7, Сане, 65 - 0:8, Кюизанс, 80 - 0:9, Шупо-Мотинг, 82 - 0:10, Сарр, 86 - 0:11, Толиссо, 88 - 0:12
"Бавария": Ульрайх, Ньянзу, Сарр, Ричардс, Зюле (Ричардс, 46), Киммих (Кюизанс, 46), Мусиала (Гнабри, 61), Мюллер (Тилльман, 46), Толиссо, Сане (Бут, 68), Шупо-Мотинг.
Удаление: Нобиль (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20