"Бавария" забила 12 голов в Кубке Германии

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"Бавария" забила 12 голов в Кубке ГерманииФото: твиттер "Баварии"

В перенесенной игре первого раунда Кубка Германии "Бавария" уничтожила "Бремер".

"Бремер" - "Бавария" 0:12

Голы: Шупо-Мотинг, 8 - 0:1, Мусиала, 16 - 0:2, Ворм (аг), 27 - 0:3, Шупо-Мотинг, 28 - 0:4, Шупо-Мотинг, 35 - 0:5, Тилльман, 47 - 0:6, Мусиала, 48 - 0:7, Сане, 65 - 0:8, Кюизанс, 80 - 0:9, Шупо-Мотинг, 82 - 0:10, Сарр, 86 - 0:11, Толиссо, 88 - 0:12

"Бавария": Ульрайх, Ньянзу, Сарр, Ричардс, Зюле (Ричардс, 46), Киммих (Кюизанс, 46), Мусиала (Гнабри, 61), Мюллер (Тилльман, 46), Толиссо, Сане (Бут, 68), Шупо-Мотинг.

Удаление: Нобиль (76).

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