"Бавария" отказала "Интеру" в трансфере Видаля

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"Бавария" отказала "Интеру" в трансфере Видаля

"Интер" проявлял интерес к чилийскому полузащитнику "Баварии" Артуро Видалю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 57 миллионов евро, но получил отказ.

Стоит отметить, что 30-летний Видаль перешел в "Баварию" из "Ювентуса" два года назад за 37 миллионов евро.

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