"Бавария" отказала "Манчестер Юнайтед" в трансфере Комана

Переход вингера Кингсли Комана из "Баварии" в "Манчестер Юнайтед" не состоится, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, руководство "ротен" не собирается продавать француза этим летом.

Ранее мюнхенский клуб отказал в трансфере 24-летнего футболиста "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Коман сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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