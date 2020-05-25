"Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории
Французский защитник "Баварии" Лукас Эрнандес не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, приобрести футболиста хотел мадридский "Реал", но мюнхенцы отказались его продавать. На покупке игрока настаивал главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.
Эрнандес перешел в "Баварию" летом 2019 года из "Атлетико" за 80 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории немецкого клуба. В нынешнем сезоне 24-летний француз провел за "Баварию" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18