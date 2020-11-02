"Бавария" отказалась от нового контракта с Алабой. Футболист может уйти бесплатно

Руководство мюнхенской "Бавария" приняло решение завершить переговоры с австрийским защитником Давидом Алабой о продлении контракта, сообщает Sport1.de.

"Наш последний контакт с Алабой и его окружением был довольно давно. Они попросили паузу до конца октября. Когда мы с ними связались, они ответили, что наше предложение их не устраивает и попросили еще время. Поэтому "Бавария" отозвала свое предложение. Мы больше не предлагаем Давиду новый контракт", - сказал президент "Баварии" Херберт Хайнер.

Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Таким образом, следующим летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Австриец хочет получить пятилетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Интерес к игроку проявляют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и английские топ-клубы.

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