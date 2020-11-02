"Бавария" отказалась от нового контракта с Алабой. Футболист может уйти бесплатно

Теги бавария мюнхендавид алаба

"Бавария" отказалась от нового контракта с Алабой. Футболист может уйти бесплатно

Руководство мюнхенской "Бавария" приняло решение завершить переговоры с австрийским защитником Давидом Алабой о продлении контракта, сообщает Sport1.de.

"Наш последний контакт с Алабой и его окружением был довольно давно. Они попросили паузу до конца октября. Когда мы с ними связались, они ответили, что наше предложение их не устраивает и попросили еще время. Поэтому "Бавария" отозвала свое предложение. Мы больше не предлагаем Давиду новый контракт", - сказал президент "Баварии" Херберт Хайнер.

Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Таким образом, следующим летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Австриец хочет получить пятилетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Интерес к игроку проявляют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и английские топ-клубы.

Не пропустите: ПСЖ готов предложить 45 миллионов евро за игрока "Баварии". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом

Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов