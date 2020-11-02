"Бавария" отказалась от нового контракта с Алабой. Футболист может уйти бесплатно
Руководство мюнхенской "Бавария" приняло решение завершить переговоры с австрийским защитником Давидом Алабой о продлении контракта, сообщает Sport1.de.
"Наш последний контакт с Алабой и его окружением был довольно давно. Они попросили паузу до конца октября. Когда мы с ними связались, они ответили, что наше предложение их не устраивает и попросили еще время. Поэтому "Бавария" отозвала свое предложение. Мы больше не предлагаем Давиду новый контракт", - сказал президент "Баварии" Херберт Хайнер.
Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Таким образом, следующим летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Австриец хочет получить пятилетний контракт с зарплатой 25 миллионов евро в год. Интерес к игроку проявляют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и английские топ-клубы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20