"Бавария" отказалась от подписания Рабьо

"Бавария" отказалась от подписания полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, сообщает Kicker.

По сведениям издания, мюнхенский клуб вышел из гонки за 23-летним французом в связи с его высокими требованиями по зарплате.

Ранее в целесообразности трансфера Рабьо засомневалась "Барселона". Причина та же - финансовый вопрос. Также на футболиста претендует "Тоттенхэм".

Напомним, что летом хавбек станет свободным агентом и сможет присоединиться к другой команде бесплатно.

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