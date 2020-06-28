"Бавария" отказалась от трансфера Хакими

"Бавария" отказалась от трансфера защитника "Реала" Ашрафа Хакими.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, к такому решению в мюнхенском клубе пришли после тактического анализа игры футболиста. Мюнхенцы полагают, что при игре по схеме 4-3-3, которой пользуется "Бавария", у Ашрафа есть проблемы в обороне. Он лучше играет при схеме 3-4-3, однако "Бавария" переходить на такую схему не собирается.

Хакими находится в аренде в дортмундской "Боруссии". В этом сезоне на его счету 9 голов и 10 ассистов в 45 играх.

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