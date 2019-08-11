"Бавария" отказалась от трансфера Сане

Переход немецкого нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане в "Баварию" не состоится, сообщает Mirror.

По сведениям издания, мюнхенский клуб отказался покупать футболиста, так как он получил серьезную травму - разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшее время форвард перенесен операцию и пропустит не менее шести месяцев.

Ранее сообщалось, что "Бавария" договорилась о покупке игрока за 110 миллионов евро.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за английский клуб 134 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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