"Бавария" отказалась от трансфера Сане и определила новую трансферную цель

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедянник феррейра каррасколерой санетрансферы

"Бавария" отказалась от трансфера Сане и определила новую трансферную цель

"Бавария" не сумела договориться по трансферу нападающего "Манчестер Сити" Лерой Сане, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб принял решение отказаться от трансфера игрока и переключился на другой вариант. "Бавария" интересуется вингером "Далянь Ифан" Янником Феррейрой Карраско.

25-летний Феррейра Карраско выступает за "Далянь Ифан" с февраля 2018 года. На его счету 18 мячей и 14 голевых передач в 39 поединках за китайский клуб. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

Не пропустите: "Бавария" готовит предложение по Хадсону-Одои. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В чемпионата России впервые будет использован VAR

В чемпионата России впервые будет использован VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов