"Бавария" отказалась от трансфера Сане и определила новую трансферную цель

"Бавария" не сумела договориться по трансферу нападающего "Манчестер Сити" Лерой Сане, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб принял решение отказаться от трансфера игрока и переключился на другой вариант. "Бавария" интересуется вингером "Далянь Ифан" Янником Феррейрой Карраско.

25-летний Феррейра Карраско выступает за "Далянь Ифан" с февраля 2018 года. На его счету 18 мячей и 14 голевых передач в 39 поединках за китайский клуб. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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