"Бавария" отказалась от трансфера Сане и определила новую трансферную цель
"Бавария" не сумела договориться по трансферу нападающего "Манчестер Сити" Лерой Сане, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, немецкий клуб принял решение отказаться от трансфера игрока и переключился на другой вариант. "Бавария" интересуется вингером "Далянь Ифан" Янником Феррейрой Карраско.
25-летний Феррейра Карраско выступает за "Далянь Ифан" с февраля 2018 года. На его счету 18 мячей и 14 голевых передач в 39 поединках за китайский клуб. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
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|М
|О
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|Манчестер Сити
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|98
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|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
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|Манчестер Юнайтед
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|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|54
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|Лестер Сити
|38
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|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
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|Кристал Пэлас
|38
|49
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|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
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|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
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|34
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|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
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|16