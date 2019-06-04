"Бавария" отказалась от выкупа трансфера Хамеса у "Реала"



Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не будет выкупать трансфер колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

"Решение по Хамесу принято. Он сам попросил клуб не активировать опцию выкупа. Это не имеет смысла. Родригес хочет играть в основном составе, а мы не можем дать ему подобные гарантии. Мне жаль", - приводит слова Румменигге Sport Bild.

27-летний Родригес выступал за "Баварию" на правах аренды в течение двух лет. Мюнхенский клуб имел право выкупить его за 42 миллиона евро. В ближайшее время футболист вернется в "Реал", с которым у него действует контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: "Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за немецкого таланта. | http://soccernews.ru