"Бавария" отказалась продавать Комана в "Манчестер Сити"



"Бавария" не намерена продавать с французского нападающего Кингсли Комана, сообщил журналист TZ Мануэль Бонке в своем Twitter.

По данным источника, мюнхенский клуб не собирается расставаться с футболистом, которым интересуется "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что англичане рассматривают кандидатуру Комана в качестве замены Лерою Сане, которого хочет купить "Бавария".

В нынешнем сезоне 23-летний Коман провел за "Баварию" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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