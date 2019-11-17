"Бавария" отказалась продавать Комана в "Манчестер Сити"
"Бавария" не намерена продавать с французского нападающего Кингсли Комана, сообщил журналист TZ Мануэль Бонке в своем Twitter.
По данным источника, мюнхенский клуб не собирается расставаться с футболистом, которым интересуется "Манчестер Сити".
Ранее сообщалось, что англичане рассматривают кандидатуру Комана в качестве замены Лерою Сане, которого хочет купить "Бавария".
В нынешнем сезоне 23-летний Коман провел за "Баварию" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7