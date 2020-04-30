"Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"
Правый защитник Альваро Одриосола покинет "Баварию" по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport1.de.
По информации источника, мюнхенский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, который в январе был арендован у мадридского "Реала".
Испанский фулбек успел провести в составе "Баварии" всего два матча, отыграв суммарно 70 минут.
Контракт 24-летнего Одриосолы с "Реалом" рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 16 миллионов евро.
Не пропустите: Вернер сделал выбор между "Ливерпулем" и "Баварией". | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
Лента новостей
-
1
Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло
-
Один из спонсоров чемпионата Франции разорвал контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона
-
Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России
-
Появилось видео, как автомобиль бывшего игрока "Барселоны" устроил ДТП в Краснодаре
-
Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"
-
Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры
-
Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ
-
Мамаев готов единолично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
-
Головин назвал пятёрку лучших игроков РПЛ
-
Шюррле потратил почти 400 тысяч на помощь российскому ребёнку
-
Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина
-
Кейн восстановился после операции на бедре
-
"Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"
-
Головин прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16