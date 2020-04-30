"Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"

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"Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"

Правый защитник Альваро Одриосола покинет "Баварию" по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport1.de.

По информации источника, мюнхенский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, который в январе был арендован у мадридского "Реала".

Испанский фулбек успел провести в составе "Баварии" всего два матча, отыграв суммарно 70 минут.

Контракт 24-летнего Одриосолы с "Реалом" рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 16 миллионов евро.

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