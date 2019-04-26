"Бавария" откажется от выкупа Хамеса
Полузащитник Хамес Родригес покинет "Баварию" по окончании текущего сезона, сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство мюнхенского клуба откажется от выкупа 27-летнего футболиста, поскольку у него сложились непростые отношения с наставником команды Нико Ковачем.
Колумбиец может остаться на "Альянц Арене" только в случае смены тренера, но к этому на сегодняшний день нет особых предпосылок.
Напомним, что у "Баварии" есть право выкупить Хамеса за 42 миллиона евро.
"Красные" арендовали хавбека летом 2017 года у "Реала", с тех пор он забил 15 голов и сделал 20 ассистов в 66 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
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|15