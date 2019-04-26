"Бавария" откажется от выкупа Хамеса

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"Бавария" откажется от выкупа Хамеса

Полузащитник Хамес Родригес покинет "Баварию" по окончании текущего сезона, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство мюнхенского клуба откажется от выкупа 27-летнего футболиста, поскольку у него сложились непростые отношения с наставником команды Нико Ковачем.

Колумбиец может остаться на "Альянц Арене" только в случае смены тренера, но к этому на сегодняшний день нет особых предпосылок.

Напомним, что у "Баварии" есть право выкупить Хамеса за 42 миллиона евро.

"Красные" арендовали хавбека летом 2017 года у "Реала", с тех пор он забил 15 голов и сделал 20 ассистов в 66 матчах.

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