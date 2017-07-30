"Бавария" отклонила первое предложение "Милана" по Санчешу

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"Бавария" отклонила первое предложение "Милана" по Санчешу

"Милан" сделал первое предложение по трансферу полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" намеревались взять в аренду 19-летнего португальца на один год за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 35-40 миллионов.

Однако "Бавария" ответила отказом на это предложение. 

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