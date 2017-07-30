"Бавария" отклонила первое предложение "Милана" по Санчешу

"Милан" сделал первое предложение по трансферу полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" намеревались взять в аренду 19-летнего португальца на один год за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 35-40 миллионов.

Однако "Бавария" ответила отказом на это предложение.

Не пропустите: Горетцка опровергает наличие договоренности с "Баварией". | http://soccernews.ru