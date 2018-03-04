"Бавария" оторвалась на 20 очков от ближайшего преследователя в Бундеслиге

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фрайбург" со счетом 4:0.

Благодаря этому мюнхенский клуб оторвался на 20 очков от ближайшего преследователя в Бундеслиге.

Для оформления очередного чемпионского титула "Баварии" осталось набрать восемь очков в оставшихся девяти матчах.

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