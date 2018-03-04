"Бавария" оторвалась на 20 очков от ближайшего преследователя в Бундеслиге

Теги бавария мюнхен

"Бавария" оторвалась на 20 очков от ближайшего преследователя в Бундеслиге

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Фрайбург" со счетом 4:0.

Благодаря этому мюнхенский клуб оторвался на 20 очков от ближайшего преследователя в Бундеслиге.

Для оформления очередного чемпионского титула "Баварии" осталось набрать восемь очков в оставшихся девяти матчах.

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2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
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