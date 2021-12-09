"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы

Фото: твиттер "Баварии"

В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону".

Мюнхенский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе. "Барса" финишировала третьей и сыграет в стыках Лиги Европы.

"Бавария" Германия - "Барселона" Испания 3:0

Голы: Мюллер, 34 - 1:0, Сане, 43 - 2:0, Мусиала, 62 - 3:0

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле (Ньянзу, 78), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 71), Толиссо (Рока, 60), Мусиала, Мюллер, Левандовски (Тилльман, 77), Коман (Сарр, 71), Сане.

"Барселона": тер Стеген, Араухо, Пике, Лангле, Альба (Мингеса, 31), Бускетс, де Йонг (Пуч, 73), Гави (Демир, 86), Дест (Нико Гонсалес, 46), Депай, Дембеле (Коутиньо, 73).

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