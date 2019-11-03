"Бавария" отправила Ковача в отставку с поста главного тренера команды

"Бавария" уволила Нико Ковача с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стали неудачные результаты мюнхенцев в чемпионате Германии. В 10-м туре "Бавария" уступила "Айнтрахту" (1:5) и в данный момент занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Временным наставником клуба назначен Ханс Флик, который ранее являлся ассистентом Ковача.

48-летний Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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