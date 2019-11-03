"Бавария" отправила Ковача в отставку с поста главного тренера команды

4 Теги бавария мюнхеннико ковач

"Бавария" отправила Ковача в отставку с поста главного тренера команды

"Бавария" уволила Нико Ковача с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стали неудачные результаты мюнхенцев в чемпионате Германии. В 10-м туре "Бавария" уступила "Айнтрахту" (1:5) и в данный момент занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Временным наставником клуба назначен Ханс Флик, который ранее являлся ассистентом Ковача.

48-летний Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Не пропустите: СМИ: Аллегри может возглавить "Баварию". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Вальверде, ты следующий.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что же вы такие нетерпеливые?Дайте ему поработать внедрить свою тактику!

Ответить
jugulator
Пьянь

Ага, еще лет 10-15.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Было бы неплохо))

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А

"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 10 22
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 10 19
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 10 18
5 Фрайбург Фрайбург 10 18
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
7 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 10 17
9 Шальке Шальке 9 15
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Герта Герта 10 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 10 10
14 Унион Берлин Унион Берлин 10 10
15 Майнц 05 Майнц 05 10 9
16 Аугсбург Аугсбург 9 7
17 Кельн Кельн 10 7
18 Падерборн Падерборн 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов