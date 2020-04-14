"Бавария" отреагировала на желание "Барселоны" подписать Комана

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"Бавария" отреагировала на желание "Барселоны" подписать Комана

Мюнхенская "Бавария" не собирается расставаться с вингером команды Кингсли Команом, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб дал понять "Барселоне", что не продаст француза ближайшим летом.

Ранее стало известно, что "сине-гранатовые" рассматривают кандидатуру Комана в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу из "Интера" и Неймару из ПСЖ.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за "Баварию" 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "ротен" рассчитан до 2023 года.

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