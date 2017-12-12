"Бавария" отрицает интерес к Лено

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг информацию об интересе мюнхенского клуба к вратарю "Байера" Бернду Лено.

"В последнем номере Bild была опубликована новость о том, что "Бавария" хочет подписать голкипера "Байера" Бернда Лено в период зимнего перерыва. Эта информация совершенно не соответствует действительности. Мы намерены подать в суд на это издание. Мы довольны вратарями, которые сейчас выступают за клуб" - цитирует Салихамиджича официальный сайт клуба.

Напомним, что сейчас "Бавария" испытывает проблемы с вратарями, так как в лазарете находятся Мануэль Нойер и его сменщик Свен Ульрайх. В связи со сложившейся ситуацией пришлось возобновить карьеру 36-летнему Тому Штарке. | http://soccernews.ru