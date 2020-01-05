"Бавария" ответила "Арсеналу" на предложение о трансфере Боатенга

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"Бавария" ответила "Арсеналу" на предложение о трансфере Боатенга

Защитник "Баварии" Джером Боатенг близок к уходу из мюнхенского клуба, сообщает Squawka.

По информации источника, купить немецкого центрбека хочет лондонский "Арсенал" и "ротен" готовы отпустить своего игрока.

Напомним, что 31-летний Боатенг ранее выступал в АПЛ, защищая цвета "Манчестер Сити".

В текущем сезоне футболист сыграл за "Баварию" 15 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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